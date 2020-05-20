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Эксперт: Медведев меняет идеологию «партии власти»
Перед выборами в Государственную Думу Дмитрий Медведев начал менять направление работы партии «Единая Россия», считает политолог Илья Гращенко, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет директор Центра региональной политики Илья Гращенков, Дмитрий Медведев анонсирует изменения в идеологии «Единой России». Пока «партии власти» он не дает больше 40%, примерно столько же человек не будут голосовать за партию.
«При этом рейтинги других партий тоже пока не сильно растут, но это явление временное, политический запрос резко левеет и власть старается его перехватить. В нашем случае «левый», значит «патерналистский». Люди хотят гарантий, денег, защиты со стороны государства, тогда как запрос на «справедливость» и условный «марксизм» отходят на второй план», - пишет в своем телеграм-канале политолог.
Он добавляет, что главным распределителем средств является президент, который начал раздавать деньги, сохраняясь в своей парадигме взглядов. Однако он уже не является источником рейтинга для партии, поэтому главный единоросс ищет новые пути, чтобы удержать власть в руках. Сегодняшняя идеология партии устарела, а новой может стать «социальный контракт» между народом и властью, считает политолог.