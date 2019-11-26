Эксперт назвал 3 ошибки при оформлении ДТП

Они могут привести к тому, что вы не полусите выплаты от страховой компании, сообщает DEITA.RU.



Попасть в аварию – неприятное происшествие. Однако еще менее приятным может стать небольшая ошибка при оформлении ДТП, которая приведет к невозможности получения выплат от страховой компании. Эксперт портала «Автовзгляд» рассказал о том, как не упустить важного.

Прежде всего, необходимо внимательно заполнить все поля в протоколе – пустых строк и полей быть не должно.

Внимательно проверьте все данные – не должно быть ошибок ни в ваших личных данных, ни в информации о ДТП.

Ни в коем случае не подписывайте незаполненные документы – вам могут сказать, что берут вашу подпись, а заполнят потом – чтобы не терять время. Но написать на бланке могут все, что угодно.

Елена Миронова