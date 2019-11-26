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Эксперт назвал 3 ошибки при оформлении ДТП
Они могут привести к тому, что вы не полусите выплаты от
страховой компании, сообщает DEITA.RU.
Попасть в аварию – неприятное происшествие. Однако еще менее приятным может стать небольшая ошибка при оформлении ДТП, которая приведет к невозможности получения выплат от страховой компании. Эксперт портала «Автовзгляд» рассказал о том, как не упустить важного.
Прежде всего, необходимо внимательно заполнить все поля в протоколе – пустых строк и полей быть не должно.
Внимательно проверьте все данные – не должно быть ошибок ни в ваших личных данных, ни в информации о ДТП.
Ни в коем случае не подписывайте незаполненные документы – вам могут сказать, что берут вашу подпись, а заполнят потом – чтобы не терять время. Но написать на бланке могут все, что угодно.
Елена Миронова