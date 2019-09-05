Эксперт рассказывает, как Дальний восток становится мейнстримовой точкой, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Генеральный директор Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков называет ДВ звеном, связывающим Россию со странами АТР, и регионом с существенным потенциалом, который привлекателен для этих самых стран АТР.

В крае имеются неразведанные запасы ресурсов, он является уникальной базой для производств. К тому же, территория незаселенная, что дает возможность создавать зоны развития с нуля и со значительным потенциалом, рассказывает Гращенков. Тем более, что регион изменился за последние двадцать лет благодаря инвестициям и собственным достижениям.

К слову, одним из достижений края Гращенков назвал развитую дорожную инфраструктуру и портовые комплексы. Он добавляет, что многие районы декриминализированы: Приморье, Хабаровск и Амурская область, например.

Анастасия Туркова