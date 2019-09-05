Стало известно, что провоцирует онкологию, сообщает DEITA.RU.

В ходе общения с журналистами на полях ВЭФ-2019 главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал основные факторы, которые приводят организм человек к заболеванию раком.

По его словам, главным фактором является неправильный образ жизни человека. Сюда входит и наличие вредных привычек, и отсутствие должных физических нагрузок, и вредное питание.

В частности, врач назвал красное мясо одним из продуктов, которые провоцируют возникновение онкологии в случае если есть его слишком много.

Ранее Каприн сообщал, что в стране фиксируется увеличение случаев заболеваемости раком; в этом году цифра составляет порядка 600 тысяч в год.

Дмитрий Шевченко