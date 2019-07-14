Россияне продолжают верить этим схемам и терять свои деньги, сообщает DEITA.RU.



Эксперты компаний, которые борются с киберворовством в России, рассказали о том, как именно хакеры воруют деньги с карт.

По данным РИА «ФАН», самый популярный до сих пор способ – рассылка фишинговых ссылкок по смс и почте. Переходя по ссылке, пользователь может скачать опасное приложение, которое заблокирует всю информацию на устройстве.

Кроме того, таким образом хакеры могут подсматривать за тем, какие карты привязаны к вашему телефону, управлять ими и считывать коды из банковских сообщений.

Еще один способ заразить телефон – скачивание непроверенных программ. Они также могут дать преступникам доступ к вашим картам и счетам.

Елена Миронова