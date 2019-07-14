Россияне продолжают верить этим схемам и терять свои деньги,
сообщает DEITA.RU.
Эксперты компаний, которые борются с киберворовством в России, рассказали о том, как именно хакеры воруют деньги с карт.
По данным РИА «ФАН», самый популярный до сих пор способ – рассылка фишинговых ссылкок по смс и почте. Переходя по ссылке, пользователь может скачать опасное приложение, которое заблокирует всю информацию на устройстве.
Кроме того, таким образом хакеры могут подсматривать за тем, какие карты привязаны к вашему телефону, управлять ими и считывать коды из банковских сообщений.
Еще один способ заразить телефон – скачивание непроверенных программ. Они также могут дать преступникам доступ к вашим картам и счетам.
Елена Миронова