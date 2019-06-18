Эксперты продолжают анализ каждой детали, которая могла послужить причиной катастрофы с аэрофлотским SSJ-100, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН. Источник телеграм-канала Baza передает, что есть один момент, на которую никто не обратил внимания.

Один из экспертов объяснил причину столь быстрого распространения огня и дыма: открытая задняя дверь пассажирской кабины. Предполагается, что открыл ее бортпроводник для спасения пассажиров, но это привело к задымлению.

В качестве доказательства приводят состояние багажного отсека: в этой части двери оставались закрытыми, и поэтому он так сильно не пострадал.

Анастасия Туркова

