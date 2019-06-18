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Источник изображения: пиксабей

Эксперты продолжают анализ каждой детали, которая могла послужить причиной катастрофы с аэрофлотским SSJ-100, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН. Источник телеграм-канала Baza передает, что есть один момент, на которую никто не обратил внимания. 
Один из экспертов объяснил причину столь быстрого распространения огня и дыма: открытая задняя дверь пассажирской кабины. Предполагается, что открыл ее бортпроводник для спасения пассажиров, но это привело к задымлению. 
В качестве доказательства приводят состояние багажного отсека: в этой части двери оставались закрытыми, и поэтому он так сильно не пострадал. 
Анастасия Туркова

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