Стало известно, что может снизить риск возникновения онкологии, сообщает DEITA.RU.

Известный американский медик Уильям Ли назвал продукты, понижающие шансы на развитие рака. Как цитирует его слова издание Nation News, лучше всего от онкологии защищают овощи.

При этом, доктор отдельно выделил томат. По его словам, в их состав входит множество полезных минералов, в частности ликопин, который тормозит процесс мутаций в организме.

Также благотворное воздействие на организм оказывают ягоды, квашеная капуста, соя, зеленый чай и йогурты. Кроме того, эксперт обращает внимание на пользу в этом плане картофеля, черники и грецких орехов.

Дмитрий Шевченко