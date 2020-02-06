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Эксперт назвал срок окончания эпидемии коронавируса
Зараза будет опасна в течение нескольких месяцев
После пика эпидемии коронавируса в феврале текущего года, процесс распространения опасного заболевания начнёт постепенно снижаться, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".
По словам вирусолога Евгения Тимакова, эпидемиологические прогнозы свидетельствуют о том, что срок окончания эпидемии опасного вируса составит не более восьми месяцев.
Кроме этого, эксперт заявил и том, что к этому моменту создаваемая вакцина против заразы может оказаться уже неактуальной в связи с тем, что распространение вируса полностью остановится.
Как отметил Тимаков, это вполне вероятный вариант развития событий, так как в мировой практике уже были примеры, когда вспышки опасных заболеваний угасали ещё до того, как были разработаны вакцины для их нейтрализации.