Эксперт назвал срок окончания эпидемии коронавируса

После пика эпидемии коронавируса в феврале текущего года, процесс распространения опасного заболевания начнёт постепенно снижаться, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

По словам вирусолога Евгения Тимакова, эпидемиологические прогнозы свидетельствуют о том, что срок окончания эпидемии опасного вируса составит не более восьми месяцев.

Кроме этого, эксперт заявил и том, что к этому моменту создаваемая вакцина против заразы может оказаться уже неактуальной в связи с тем, что распространение вируса полностью остановится.

Как отметил Тимаков, это вполне вероятный вариант развития событий, так как в мировой практике уже были примеры, когда вспышки опасных заболеваний угасали ещё до того, как были разработаны вакцины для их нейтрализации.