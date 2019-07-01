С 1 июля цены на топливо в России отпущены, сообщает DEITA.RU.

Сегодня истёк срок соглашения правительства с нефтяными компаниями, согласно которому АЗС не поднимали стоимость основных видов горючего.

Теперь, когда договор перестал действовать, теоретически каждая компания может установить свои цены если это не противоречит законодательству.

По мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, стоимость топлива может начать расти уже с сентября текущего года. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, нефтяники какое-то время побудут джентльменами и не станут сразу же после окончания соглашения поднимать цены.

Уже к сентябрю, по прикидкам эксперта, нефтяники начнут ощущать нехватку средств и могут принять решение о постепенном поднятии ценника на бензин и дизель.

Дмитрий Шевченко