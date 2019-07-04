Про безопасность российских туристов в Грузии член Совета Федерации Олег Морозов говорит, что местные власти ее при всем желании не обеспечат, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Нападения на россиян имели место быть, и президент России Владимир Путин заявил, что выезд граждан РФ в Турцию стоит приостановить, говорит Морозов. По его словам, власти Грузии сдают одну позицию за другой, и гарантировать безопасность кому бы то ни было явно неспособна.

Пока грузинская оппозиция организовывает антироссийские демонстрации, полиция давит их акустическими пушками, водометами и слезоточивым газом, а власть Грузии не может при этом решить вопрос с уличной оппозицией имени Михаила Саакашвили, приглашения и заверения не имеют смысла.

Анастасия Туркова