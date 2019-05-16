Увеличение списка маркируемых товаров снизит конкуренцию и приведет к росту цен, сообщает DEITA.RU. Эксперт по логистике Вячеслав Белобжецкий объяснить, почему у бизнеса на нововведение, предложенное властями и подписанное главой правительства Дмитрием Медведевым, будет именно такая реакция.

Эксперт уверяет, что новые правила станут дополнительным препятствием для компаний, которые занимаются импортом. Но это только полбеды. Основная проблема заключается в том, что увеличение списка маркируемых товаров требует, чтобы вся продукция была качественной. Однако сегодня россиян интересуют не только качественные вещи, но так называемый ширпотреб.

Еще одной немаловажной проблемой, пишут «Невские новости», станет то, что потребителям придется делать покупки в крупных торговых сетях, что однозначно приведет к разрушению малого бизнеса в стране.

Напомним, в список товаров, которые необходимо маркировать, вошли косметика, мясные и рыбные продукты, растительные масла.

Екатерина Брязгунова