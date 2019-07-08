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Этот факт косвенно подтверждает его статья о новых вызовах для «Единой России», а также попытки перекроить партию, считают эксперты, сообщает DEITA.RU.

Кто будет после Путина - вопрос, волнующий всех. По мнению политолога Дмитрия Солонникова, директора Института современного государственного развития, с большой долей вероятности место президента займет Дмитрий Медведев. именно для этого "он вновь заявляет о себе". Комментарий  эксперта приводит Институт региональной экспертизы.

На прошлой неделе в медиа появилось много текстов о том, что партия «Единая Россия» намерена меняться. О том, что произойдет с партией, заявил ее лидер - Дмитрий Медведев. Именно из заявлений председателя правительства и можно сделать выводы о том, кем он видит себя через шесть лет - в 2024 году. По мнению политолога, Медведев вновь готовится к президентству.

Это подтверждают его заявления о будущем партии в статье, опубликованной в «Известиях». Там, в частности, Дмитрий Медведев говорит о новых вызовах для партии, о том, что надо меняться и бороться с недоброкачественными кадрами.

«Для этого нужна политическая активность, демонстрация воли, новые решения, реакция на возникающие проблемы. Эти позиции статья, в общем, отражает. Дмитрий Медведев снова предстает в роли одного из ведущих политических игроков нашей страны, оставляя за скобками пенсионную реформу, и отыгрывая текущую повестку дня», – считает политолог.

По мнению Дмитрия Солонникова, последняя статья Медведева о «Единой России» и планы создать партию 2.0 - не что иное, как карта, выложенная на стол, для будущей президентской гонки.

Напомним, что Дмитрий Медведев был президентом России с 2008 по 20212 годы. Именно он подписал закон о продлении полномочий президента и Госдумы до 6 и 5 лет соответственно. Владимир Путин тогда поддержал его кандидатуру, назвав работу с Медведевым «хорошим тандемом». В ходе выборов 2008-го Дмитрий Медведев набрал более 70% голосов избирателей.

Его предвыборными лозунгами были: повышение уровня и качества жизни населения, спокойное и стабильное развитие страны, развитие инноваций и помощь бизнесу, а также знаменитое кредо «Свобода лучше, чем несвобода».

На период президентства Медведева пришлась пятидневная война – вооруженный конфликт в Южной Осетии, и мировой финансовый кризис.  Президент Медведев провел реформу полиции и ликвидировал региональную систему УЮОПов и департамент по борьбе с организованной преступностью. Увеличил военные расходы почти на треть и создал Совет по борьбе с коррупцией.

Отметим также, что, по мнению экспертов, именно Дмитрий Медведе положил начало опасному политическому феномену современной России, как резонансные высказывания, своей знаменитой фразой "Денег нет, но вы держитесь". 

Елена Миронова

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