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Эксперт: пенсионеров пугают штрафом в 120 тысяч рублей
Экономист сказал, в каком случае пенсионерам выпишут огромные
штрафы, сообщает DEITA.RU.
Налоговая служба в декабре предупредила всех российских пенсионеров о том, что будет штрафовать каждого, кто имеет подработку. Судя по сообщению надзорного органа, штраф в 120 тысяч получит каждый, кто имеет неофициальный заработок.
Как пишет Ura.ru, бояться российским пенсионерам нечего. У налоговой просто не хватит сил и человеческого ресурса на отслеживание всех поступлений на карты. Как сказал экономист Василий Колташов, слова налоговой - пустые угрозы. Чтобы собирать доказательства, им надо в разы увеличивать штат.
Ранее сообщалось о том, что заместитель председателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова согласна с размером штрафа в 120 тысяч. По словам женщины, это мошенничество: получать пенсию и индексации на нее, да еще и доход, за который не платится налог.
Елена Миронова