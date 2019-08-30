Тридцать - сорок процентов врачей в России вслед за медиками из Нижнего Тагила могут написать заявления об уходе до конца года из-за чрезмерно тяжелых условий труда, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».

Такие данные озвучил в прогнозе председатель независимого профсоюза сотрудников скорой помощи, фельдшер Дмитрий Беляков. Он передает, что дорожить работой врачи перестают из-за смехотворных заработных плат, множественных штрафов, которые предусмотрены в медучреждениях, и перегрузок.

Коллапс может произойти уже к новому году. Медики увольняются в Челябинской области и в Ставропольском крае. В Петрозаводске работники скорой грозятся устроить забастовку.

Беляков утверждает, что до сорока процентов врачей напишут заявления об уходе до нового года, поскольку вынуждены работать в невыносимых условиях.

За одну и ту же работу в разных местах платят по-разному, правоохранительные органы давят на медперсонал, граждане относятся к персоналу, как к обслуге.

Больше всего «прилетает» сотрудником «скорой помощи»: и начальство, и россияне предъявляют слишком много требований, выполнить которые нереально. Особенно тяжело в Москве: на «скорой» трудятся люди из других городов, которые вынуждены брать кредиты на жизнь и сбиваться с ног, чтобы их отработать. К тому же, таким людям сложнее объединиться, чтобы отстоять свои права. Они работают, буквально загоняя себя.

Медикам становится выгоднее уходить в другие сферы, чтобы обеспечить себя всем необходимым и получать приличную зарплату, не жертвуя при этом собственным здоровьем. Не хотят идти на такую работу даже приезжие из других стран.

Анастасия Туркова