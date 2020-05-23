Эксперт: Политическая борьба партий проходит только на местном уровне

Для политической конкуренции для партий Большой четверки остались только Законодательные собрания и местные думы, считает директор Регионального центра политической экспертизы Илья Гращенков, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом политолог написал в своем телеграмм-канале.



Как пишет политолог, группа «большой четвертки» по своей сути является партией президента, потому что все четыре партии не борются за власть, а лишь распределяют активы.

«Собственно, этот «политический консенсус» сложился и работает уже 15 лет, с тех пор как коммунисты окончательно расстались с иллюзиями сформировать парламентское государство», - пишет политолог.

Он добавляет, что ЛДПР и «СР» в большинстве случаев проходили как спойлерные партии, забирая голоса у коммунистов и оппозиции, однако после прохода всегда голосовали также как и «партия власти». В результате в политической жизни страны образовался статус-кво, который нельзя нарушать. Нарушения подобной схемы плохо отражается на последующей жизни партий. Так, в 2011 году «СР» заигрались с оппозицией и после партию ослабили.

«Партии распределяют места в ГД, на каждого приходится определенное число «ресурсных» членов, у «тройки» (помимо «ЕР», разумеется), имеется минимум по 2-3 губернатора, а теперь такой есть и у Яблока (Пермь). Поэтому вести политическую деятельность они могут, но лишь в локальных сегментах, если она в целом не нарушит статуса-кво», - рассуждает политолог.

Однако иногда партии идут ва-банк, как в Хабаровском крае, но в соседнем Приморье коммунисты оставили борьбу, за что получили Хакасию.

«Местом для политической конкуренции, однако, остаются региональные заксы и гордумы. Хотя, например, заход КПРФ в МГД или закрепление успехов ЛДПР во Владимирской области и на Дальнем Востоке, были расценены как тревожный сигнал, так что помимо негласного договора, есть еще и некое общее «чувство берегов»», - добавил политолог.

При этом на федеральном уровне все держится почти в прописанных истинах. Уйти за рамки получится, если только сам народ проголосует за другие партии, а не партию власти.