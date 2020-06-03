Эксперт: поправки в Конституцию превратились в техническое обнуление сроков

Политолог Илья Гращенков, рассуждая о поправках в Конституцию, считает, что организаторы выборов хотят отойти от принятых мер и пытается понять, как люди относятся к ним, сообщает ИА DEITA.RU. Свои критические мысли он написал в своем телеграмм-канале.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков пишет, что организаторы голосования все больше хотят отойти от обычных форм. На это, по его мнению, указывает несколько причин.

«Во-первых, голосование длящееся целую неделю – это ни в какие ворота! Фильм есть такой День Выборов, он же не просто так не Неделя Выборов называется? Во-вторых, все эти голосования на открытом воздухе, под навесами, в парках. Что за Африка? В парках квас продают, а бюллетень должен быть выдан в торжественной атмосфере присутственного учреждения, будь то школа или здание администрации», - пишет политолог.

Он добавляет, что долгое обсуждение поправок, их принятие Госдумой, но непринятие президентом без воли народа, практически не оставили какого-либо четкого понимания в головах людей. А коронавирус вытеснил все наработки, оставив в умах россиян только мысль про обнуление сроков.

«Голосование из бравурного «голосуем за новую путинскую Конституцию!» перешло в разряд технического «надо проголосовать за обнуление путинских сроков»», - заключает Илья Гращенков.