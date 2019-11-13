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Эксперт предложил выгонять людей из Дальнего Востока

Центр, подземный переход, люди, выход

Глава Института социально-экономических исследований вынес свой вердикт на предложение депутата Николая Харитонова о снижении пенсионного возраста для дальневосточников, сообщает DEITA.RU.

Так, Алексей Зубец заявил в интервью радио «Говорит Москва» о том, что «содержать миллионы людей, для которых нет работы» - нецелесообразное занятия. Он подчеркнул, что «содержать единицу населения» в, например, Магадане, выходит значительно более затратно, чем в центре страны.

«Лишних людей оттуда надо просто вывозить», - заявил Зубец, добавив, что в регионе нужно оставить только тех, кто занят работой на ключевых производствах, остальные люди на Дальнем Востоке не нужны.

Ранее DEITA.RU. писала о том, что депутат Николай Харитонов предложил «отменить» пенсионную реформу для дальневосточников, оставив предыдущие возрастные рамки старта выплаты пенсии. Он объяснял эту инициативу тем, что у местного населения довольно тяжелые условия жизни. Поэтому дополнительные льготы и преференции, по мнению депутата, могли бы сократить миграционный отток.

Однако, экспертное сообщество выразило сомнение в том, что такой проект может быть одобрен, так как остальные регионы могут начать требовать подобных преференций, находя для этого свои региональные поводы.

 

Александра Маслова

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