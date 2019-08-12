Украина на тонком волоске от экономической бездны. Что и когда окончательно добьет страну, рассказал директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.



Даже смена правителя может не спасти Украину от экономического кризиса. Державу ждут большие трудности, если рабочее население продолжит массово бежать из страны в поисках лучшей жизни, а внешние кредиторы прекратят помогать деньгами.

Сейчас большое количество украинцев уезжает из страны «на разведку». Люди начинают работать в других странах, чтобы построить фундамент для новой жизни. Первое время они еще помогают своим домашним деньгами, тем самым поддерживают хлипкое экономическое положение родины.

Но близок тот час, когда украинцы устроятся, окрепнут за границей, перевезут туда свои семьи. И денежный поток в страну сильно ослабеет. Это станет большим ударом для инфраструктуры государства. А ведь когда-то Украина готова была принять и обеспечить достойную жизнь для почти 50 миллионов человек.

По словам эксперта, еще один спасительный плот – внешнее финансирование. Для государства это основа стабильности.

Держаться на плаву держава сможет, пока ей будут реструктуризировать долги. А вот если нынешний глава государства Владимир Зеленский начнет, продолжит или усугубит промышленное положение страны, то это сделает конец Украины не только неизбежным, но и стремительным.

Кризис на Украине начался в 2014 году. С тех пор экономика страны никак не может занять уверенную позицию, и постоянно находится в подвешенном состоянии.

Несмотря на это, Киев не опускает руки и пытается проводить экономические реформы, даже брал в долг у МВФ. Но улучшений это пока не принесло, жители жалуются, что тарифы ЖКХ растут, как грибы после дождя, а вот зарплаты и социальная поддержка остаются крайне низкими.

Екатерина Кононенко