Эксперт предрёк рост курса доллара в Новом году

Однако, курс валюты США вырастет ненамного. Олег Богданов, ведущий аналитик QBF рассказал о «поведении» валюты сразу после новогодних праздников, сообщает DEITA.RU.

В минувшую пятницу позиции доллара по отношению к рублю вновь ослабли после непродолжительного укрепления, как отмечает «Свободная пресса».

Евро в свою очередь, поднялось на четверть одного рубля, до значения 63 рублей 31 копейки за штуку.

Как долго рубль останется в текущем положении, можно будет судить по геополитической ситуации.

Финансовый эксперт связывает ситуацию на валютном рынке с окончанием налогового периода в РФ и завершением календарного года. Специалист отмечает, что внешние факторы уже в начале года окажут на рубль большое влияние. Так, любое снижение акций на зарубежных биржевых рынках может спровоцировать рост рисков и ослабить рубль по отношению к доллару.

Исходя из этого, эксперт предполагает, что после праздников, рубль снизится к доллару лишь на один процент до 62,72.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года 2020 россияне массово скупают валюту.

Софья Корф