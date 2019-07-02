По факту нападения тигра на человека в Приморском крае проводится проверка, сообщает DEITA.RU. Об этом заявил руководитель отдела по сохранению редких видов Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Павел Фоменко.

По словам эксперта, ситуацию досконально сейчас изучают специалисты департамента охотничьего надзора по Приморскому краю. Они уже побывали на месте происшествия, где якобы произошла встреча с хищником. Пока ничего не обнаружено.

«По факту мы имеем странное ранение, которое требует экспертизы. Как только мы увидим ранение, мы сможем делать какие-то заключения, потому что может быть все, что угодно. Вопрос по солонцу, куда мужчина якобы пошел просто посмотреться, стоит открытый, потому что просто так на солонец пойти посмотреть… Ну, как правила не бывает. Человек традиционно идет на солонец с одной задачей — что-нибудь добыть», — уверяет Павел Фоменко.

Как утверждает эксперт, теоретически можно предположить, что мужчина встретился с тигром, и у них произошла какая-то размолвка. Не понравились они друг другу. Причин не понравиться много. Одна из них — выстрел. Но я, подчеркиваю, это пока экспертные умозаключения и не более того.

По имеющейся информации, пострадавшего уже в среду, 3 июля, выписывают из больницы. Так как ранения гражданин получил относительно легкие.

Уже сделаны запросы на получение фотографий ранения. По данному факту будет назначена судебно-биологическая экспертиза, только после этого будет более или менее понятно, что произошло.

Екатерина Брязгунова