Эксперт: Путин будет поднимать доходы россиян по телевизору

В среду, 15 января, Владимир Путин зачитает свое послание Федеральному собранию, одной из основных тем которого станет падение реальных доходов россиян, сообщает DEITA.RU.

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков отмечает, что этот посыл преподноситься как позитивный, то есть наконец-таки гаранту донесли о проблемах обычных граждан. Значит, он возьмет этот вопрос под личный контроль и наведет порядок. По мнению политолога, падение доходов населения можно разделить на два подвопроса: падение доходов и бедность.

«В обоих случаях сразу встают давние призраки стандартных решений вопроса - прогрессивная шкала налогов и урезание закрытых статей бюджета. То есть сначала удар по «своим» (по богатым), а потом еще и реальная борьба с коррупцией. Поэтому проще сделать как обычно, вместо реальных реформ, создать видимость решения проблемы», - пишет у себя в телеграмм-канале политолог.

Он добавил, что под решением проблемы понимается написание какого-нибудь плана развития до далекого года, при выполнении которого доходы россиян вырастут в несколько раз.

«Нет, я не говорю, что Путин плохой и не хочет бороться с проблемой. Просто тема то уже избитая и в последние 5 лет мы получали на нее очень четкие ответы, вроде "нет, прогрессивную шкалу мы никогда не введем". Ну, а чего тогда ждать? Все решения, в общем-то, человечеством уже изобретены и опробованы. Если у нас опять будет "особый путь", то речь о том, что бороться с падением экономики будут вновь через телевизор», - заключил Илья Гращенков.

Напомним, что Владимир Путин ежегодно обращается к Федеральному собранию. Обычно это происходило в начале весны, однако в этом году дату послания перенесли на ранний срок и уже анонсировали, что оно состоится 15 января. Именно благодаря посланиям Федеральному собранию в России появились национальные проекты и программы развития по разным направлениям.

Иван Крышан