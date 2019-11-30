Эксперт: Путин не любит предсказуемости





На пост губернатора Камчатки в приморской сетке тг-каналов пророчат бывшего заместителя губернатора Приморья Константина Богданенко, сообщает DEITA.RU. К обсуждению вопроса подключились и некоторые СМИ.

В политической плоскости ДФО не утихают вопросы о снятии губернаторов в нескольких регионах Дальнего Востока. Первые решения ожидались в октябре, в так называемый период «губернаторопад». Однако изменений не произошло, а слухи не поутихли. Так, эксперты называют двух губернаторов, которые могут оставить свой пост в ближайшее время это губернатор ЕАО Александр Левинталь и губернатор Камчатки Владимир Ильюхин.

Если по первому кандидату обсуждают не только отставку, но и разделение области с последующим присоединением к двум регионам Амурская область и Хабаровский край, то по второму ищут кандидатов, которые могли бы возглавить регион. Среди самых популярных вариантов в местных кругах называют экс-замглавы Приморья Константина Богданенко и директора АНО АПИ Леонида Петухова.

В связи с чем появляется данная информация и насколько она может быть достоверной DEITA.RU обратилась за комментарием к политологу, генеральному директору Центра развития региональной политики Ильи Гращенкову.

По мнению эксперта, в настоящее время против губернатора Камчатки идет кампания с целью не допустить его переизбрания на третий срок. Его полномочия истекают только в следующем году, а федеральная власть решает кого поддержать.

«Учитывая, что сам по себе Илюхин достаточно успешный губернатор, он долгое время удерживал высокие рейтинги личные и партии ЕР, при нем Камчатка вошла в топ-30 самых инвестиционно привлекательных регионов и тд. Поэтому не исключено, что и сам Илюхин ещё может получить поддержку Москвы на переизбрание. Но какой-то кастинг, видимо, идёт, а фамилии из него всплывают», - отметил политолог.

Он добавил, что ажиотаж вокруг фигуры Богданенко не понятен.

«Это не известный политик, не представитель какой-то крупной ФПГ. Скорее всего, просто это одна из утечек, которую теперь собираются обсуждать, за неимением других. Чуть раньше также активно обсуждалась фигура Петухова из инвестиционного агентства. Но в конечном итоге кандидатуру утверждает президент, а мы понимаем, что он не любит предсказуемости. Так что в конечном счёте все эти многочисленные вбросы могут играть против тех фамилий, которые озвучивает авторы анонимных каналов», - заключил директор Центра развития региональной политики.

В настоящее время взять комментарий по поводу этой темы у Константина Богданенко не удалось. Политик находится за границей.



Иван Крышан