Эксперт: путинское обнуление может затянуться

До борьбы с пандемией многих россиян волновал вопрос поправок в Конституцию и обнуление сроков президентства Владимира Путина, однако пандемия внесла свои коррективы, что сильно ударило по рейтингу нынешней власти, сообщает ИА DEITA.RU. Такое мнение высказал политолог Илья Гращенков.

Он считает, что уже сейчас оба основных вопроса: победа над пандемией и голосование по поправкам, должны завершить процесс обнуления президентских сроков.

«Поэтому сейчас начинается политическая борьба за «цифры по вирусу» и как следствие – за дату снятия карантина», - пишет в своем телеграмм-канале политолог.

По его мнению, чем позже пройдет голосование по поправкам, тем хуже будут обстоять дела для правящей элиты. Если процесс голосования перенесется на осень, то помимо падения рейтинга, свой вес скажет и осенняя хандра россиян, что может вылиться в протестную активность граждан.

«Это может привести к тому, что путинское обнуление будет затянуто, выборы будут «заморожены» или отменены», - добавляет политолог.

Поэтому на передовой снова могут появится сложные политические системы на подобии Госсовета и других. Однако несмотря на это среди правящей элиты в выигрыше остаются, те люди которые продолжают делать ставку на нынешнего президента.