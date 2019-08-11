Политолог дал новому президенту Украины ценный совет, сообщает DEITA.RU.



Политолог из Украины Павел Рудяков прокомментировал возможные переговоры российского и украинского президента. Экспперт также отметил тему, которую ни в коем случае не должен поднимать Владимир Зеленский.

Чтобы восстановить диалог между Россией и Украиной для решения конфликта на Донбассе, Зеленский не должен поднимать одну тему. Это принадлежность Крыма.

Несмотря на то, что Зеленский заявлял о том, что считает Крым территорией Украины, он не должен заявлять об этом при Путине. Политолог отметил, что это будет просто бесполезно – ведь Путин знает, чей Крым на самом деле.

Елена Миронова