Пожары в Сибири вызвали большой общественный резонанс. Люди негодуют, в социальных сетях каждый день появляется большое количество постов с просьбами помочь и обратить внимание властей на этот ужас. А главное, люди пытаются понять, почему такое происходит, сообщает DEITA.RU.



Но Сибирь – не единственный регион, который пострадал от огня. Как отмечает руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» Михаил Крейндлин, лесные пожары в этом году бьют все рекорды. Возгорания могут быть двух видов: низовыми верховыми. Это зависит от территории. При низовых (беглых) под удар огня попадает только нижняя часть дерева. А во втором случае сгорает всё, от корней до макушки. Это самое страшное.

Как пишет «Ура.ру»,Китай не прочь и сгоревшую древесину купить, особенно популярно это в Бурятии. Под такой бизнес и термин придумали – китайский брус. Китайцы из такой мёртвой древесины вырезают балки и используют.

Одной из причин таких пожаров является человеческий фактор – в простонародье просто лень. После каждой вырубки, на которую выдаётся разрешение, организация должна убрать за собой, ведь после таких работ остаются щепки, брёвна, ветки и так далее. Но чтобы сэкономить время они просто поджигают их, перекладывая ответственность на огонь.

Также пожары могут быть способом замести следы преступления после незаконной вырубки. Всё очень просто, вырубают лес, а после поджигают поляну, нет улик – нет дела. Есть ещё более хитрые методы,когда деньги зарабатывают на санитарной вырубке. По правилам, подобные мероприятия проводятся по результатам обследований. А по счастливой для бизнесменов случайности чаще всего это поручают коммерческим организациям, которые сотрудничают с арендаторами. Так что можно усомниться в том, что каждая санитарная вырубка проводится по предписаниям. В некоторых случаях специально пускают беглый огонь, а после инициирую санитарную рубку, чтобы «очистить» лес.

Стоит отметить, что в России всё же есть контролирующая организация - Рослесозащита. Федеральное бюджетное учреждение должно смотреть за подобными обследованиями. Но есть один нюанс, организация и проводит исследования за деньги. Как показывает практика, времени на качественные проверки ей не хватает.

Екатерина Кононенко