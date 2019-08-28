Даже если вы уверены, что разговариаете не с мошенником, раскрывать некоторые данные не стоит, сообщает DEITA.RU.



Мы живем в век бесконечных информационных угроз, поэтому важно следить, кому и какую информацию мы сообщаем.

Автор канала «Записки айтишника» в Яндекс.Дзен назвал список данных, которые нельзя называть по телефону в разговоре с работником банка.

Все данные вашей карты. Сотрудник имеет право попросить вас назвать последние 4 цифры. Никаких сроков действия и кодов с обратной стороны.

Паспортные данные. Их называть можно только в том случае, если уверены, что разговариваете с сотрудником банка. И то озвучивать их полностью не рекомендуется: ведь разговор могут слышать и посторонние.

Паспортные данные родственников – их требуют только мошенники.

Данные СНИЛС.

Пароль из смс. Его нельзя называть никому.

Пароль к личному кабинету на сайте банка.

Елена Миронова