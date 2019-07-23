Многие водители перестали включать фары ближнего света во время движения, сообщает DEITA.RU. Вместо них они включают габаритные огни, которые не подходят под понятие – дневные ходовые огни (ДХО).

Во время введения правил ПДД, касающихся включенных огней, эксперты утверждали, что данные требование обезопасят россиян на загородных трассах во время маневров. Потому что включенные фары становятся заметнее для автолюбителей.

Тогда под этими огнями понимали свет фар ближнего света. Позже на дорогих автомобилях стали появляться дневные ходовые огни – «реснички». По яркости эти огни не уступают фарам ближнего света, в итоге они и были закреплены в законодательстве.

В настоящее время многие автомобилисты стали вместо фар ближнего света включать габаритные огни, которые менее заметны на дорогах и не относятся к ДХО. В итоге таким автолюбителям может грозить наказание в виде штрафа – 500 рублей. При этом свет «противотуманок» также может считаться ДХО.

Иван Юрьев