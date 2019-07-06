Россиянам объяснили, как действуют мошенники, сообщает DEITA.RU.



В России происходит все больше случаев воровства денег с банковских счетов простых граждан. Это дело рук телефонных мошенников.

Заместитель начальника отдела управления уголовного розыска УМВД по Тюменской области Сергей Кузнецов рассказал журналистам радио «Комсомольская правда» о том, как противостоять таким мошенникам.

По словам полицейского, все мошенники, которые намерены украсть ваши деньги с карты, представляются по телефону сотрудником банка. Обманным путем выманивают у вас секретную информацию. А как только ее получают, сразу снимают все деньги.

Глава уголовного розыска рекомендует: при поступлении на телефон подозрительных звонков от банка положить трубку. Тут же наберите номер сами – не перезванивайте на тот, с котрого вам звонили, а наберите номер, который написан на обратной стороне карты.

Елена Миронова