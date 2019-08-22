Чтобы не остаться «у разбитого корыта» в старости, необходимо заранее задуматься о создании некой финансовой «подушке безопасности», сообщает DEITA.RU. Эксперты в области финансовой грамотности составили ряд советов, которые позволят и на пенсии достойно обеспечивать себя.

1. Создавать накопления нужно ещё в активном работоспособном возрасте. Следует иметь денежный запас в размере шести ежемесячных расходов. Запас желательно отнести на пополняемый вклад с возможностью снятия небольших сумм.

2. С долгами следует расстаться до выхода не пенсию и стараться не оформлять кредиты, имея в доходах лишь пенсионные выплаты.

3. О здоровье желательно позаботиться заранее. Речь не только о ЗОЖ, но о страховании собственного здоровья. Эксперты предлагают не экономить денег и застраховаться от таких тяжёлых недугов, как онкологические заболевания.

4. Можно попытаться создать пассивный доход посредством инвестиций с низким уровнем риска потери вложений. При подобном «раскладе» доход может быть меньше. Если располагаете неплохой свободной суммой, можно попытаться вложиться в более смелые предприятия, возможный доход в таком случае может быть выше.

5. Самый проверенный способ не теряет своей актуальности – копите средства, пока работаете. Накопленное можно положить на вклад под проценты.

Не стоит забывать, что не всегда ситуация в стране отличается стабильностью, поэтому сложно предсказать заранее, что будет через 15-20 лет. Позаботиться о собственной пенсии желательно уже сейчас.

Софья Корф