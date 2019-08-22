Министр финансов решил сэкономить на самой незащищенной категории российских граждан, сообщает DEITA.RU.



Российские пенсионеры стали массово увольняться с мест работы. По крайней мере, по официальным документам. Это признает президент Ассоциации социальных предпринимателей России Роман Алехин – по его мнению, старики продолжают работать, но уходят в тень.

Это связано с очередным обманом государства пенсионеров. Дело в том, что в 2017 году министр финансов Антон Силуанов предложил гениальную идею для экономии бюджета – заморозка индексации пенсий для всех работающих пенсионеров. Сейчас работающие пенсионеры могут рассчитывать только на беззаявительную надбавку – максимум не более 300 рублей.

Что касается заморозки индексации, то депутаты уже начали бить тревогу. Фракция КПРФ внесла в Госдуму предложение о возвращении индексации пенсий всем работающим пенсионерам. Кроме того, депутаты предложили отменить максимальный порог в 3 пенсионных балла. Однако депутаты от «Единой России» большинством выступили против. Их мотивация – экономия бюджетных средств.

Елена Миронова