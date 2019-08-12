Общественники из дальневосточного города собираются предложить президенту особую программу для жителей региона. В том числе люди предлагают в два раза увеличить бюджетникам заработные платы, сообщает DEITA.RU со ссылкой на DVHAB.RU. Такую идею Владимиру Путину, лидеру РФ, предложат хабаровчане на ВЭФ-2019.

Идея принадлежит ректору ДВГАФК Сергею Галицу, который утверждает, что это – отнюдь не популизм. С помощью целевой федеральной субсидии и пересмотра размера окладов можно изменить ситуацию и сделать изменения стабильными.

По его словам, на ДВ, если без учета Бурятии и Забайкалья, было приблизительно шесть млн жителей, из них половина работоспособны, а четверть – бюджетники. Спонсировать их нужно, поскольку защищать границы – эффективная геополитика. Если перераспределить денежные потоки, это позволит приумножить население в регионе.

Анастасия Туркова