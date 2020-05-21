Эксперт рассказал, как вычислить кибермошенника

Личные данные, CVV-код карты или содержание СМС, вот что просят назвать кибер-мошенники, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом изданию рассказал председатель Некоммерческого партнерства Лига финансовых институтов и член общественного совета УМВД России по Приморью Александр Ивашкин.

По словам финансового эксперта, в основном деньги удается украсть из-за низкой финансовой грамотности граждан, утечке пароля от электронной почты или потере телефона.

«Самый распространенный способ понять, что вам звонит жулик, это когда Вас просят сообщить CVV-код карты, кодовое слово, код из sms или диктуют вам реквизиты для перевода», - рассказал Александр Ивашкин.

Он добавил, что вначале необходимо критически оценить ситуацию, прежде чем переводить кому-либо деньги.

«Подозрения должны возникнуть, если звонящий отказывается назвать себя, давит или торопит, обещает легкие деньги, просит никому не сообщать о разговоре и его содержании. Поэтому нельзя рассказывать незнакомцам ничего, что связано с банковскими счетами, паролями, паспортными данными, кодовыми словами. Ни в коем случае не стоит сообщать номер карты и напечатанный на ней трехзначный код. Если возникли малейшие подозрения, следует попросить перезвонить позже, не лишним будет сказать, что вы записываете разговор. А лучше просто повесить трубку. И, конечно, обязательно надо перепроверить информацию: например, перезвонить на горячую линию банка», - подчеркнул председатель некоммерческого партнерства.

Помимо этого, он напомнил, что не стоит открывать дверь незнакомцем, даже если они представляются сотрудниками правоохранительных органов, сотрудниками ЖКХ. Для уточнения информации необходимо позвонить в отделение полиции или офис компании.

«Если вы сами не заказывали профилактику окон, установку счетчиков, фильтров и прочего, никогда не соглашайтесь на поступившее вам предложение. Мошенники практически всегда прикрываются несуществующими законами, указами, распоряжениями, а все скидки и акции - это ложь. Когда говорят, что для вас бесплатно — это тоже ложь. Уверен, что всем хочется сэкономить, но в последствии, такая экономия практически в 100% случаях приносит серьезный материальный ущерб», - заключил финансовый эксперт.

Напомним, что за последнее время количество попыток кибер-мошенничеств выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.