Эксперт рассказал, какие профессии будут нужны после пандемии

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Работа

Доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова Людмила Иванова-Швец уверена, что рынок труда сильно измениться после прохождения коронавирусной пандемии, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм». 

По мнению доцента, в настоящее время сильные изменения коснулись работников здравоохранения и онлайн-торговли. Именно в этих сферах в настоящее время наблюдается рост занятости и увеличения заработной платы. Однако после прохождения эпидемии рост в этих направлениях значительно уменьшится, поэтому после рост зарплат остановится. 

Преподаватель учебного заведения считает, что реальный рост зарплат произойдет в компаниях, которые являются монополистами на рынке, в узко конкурентных направлениях. Она уверена, что работники таких предприятий могут ожидать рост заработной платы. Также рост возможен в ИТ-сфере. 

Совсем изменений не ожидается в аграрной сфере. Однако на убыль пойдут те сферы, которые наибольше пострадали от карантинных мер, там роста зарплат не ожидается по причине отсутствия выручки. 

Эксперт заключила, что выживут те работники, которые смогут быстро перестроиться.

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