Стало известно, каким будет второй месяц лета в России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о предстоящей погоде. По его словам, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы.

При этом периоды похолодания будут сменяться жарой. Таким образом, тепло будет в июле не всегда.



Температура в пределах нормы ожидается на всей европейской территории, юге Западной Сибири и Урала.

Уже в середине текущей недели в центральные регионы будет поступать влажный и умеренно прохладный воздух, который прогреет температуру до +17...+20 градусов, что ниже обычной нормы на 2-3 градуса.

Температура выше нормы ожидается и в большинстве регионов Сибири, на севере Урала и в Якутии.

На 80% территории осадки выпадут в пределах нормы, засухи не ожидается.

Дмитрий Шевченко