Эксперт рассказал, стоит ли опасаться коронавируса из посылок AliExpress

Если с гражданами КНР, недавно приехавшими с Родины, рядовой приморец контактирует не так часто, то онлайн-покупки давно стали массовым явлением, сообщает DEITA.RU.

Одно из свойств коронавируса – его умение передаваться контактным путем, пишут «Известия». Если зараженный человек чихнул на предмет, осевшие капельки способны сохранять опасность, так как после увлажнения поверхности вирус перейдет обратно в активную форму.

Тем не менее, получателям товаров, приобретенных на площадках типа AliExpress, не стоит отказываться забирать с почты свои покупки.

«Дело в том, что обычно во внешней среде вирус живет всего несколько часов. Вероятность того, чтобы он мутировал и стал более устойчивым, крайне низка», – рассказала завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова.

Напомним, вспышка коронавируса в Китае уже привела к нескольким летальным исходом, заболевшие выявлены в различных государствах, идет речь о возможном объявлении эпидемии. На границе с КНР проходят тщательные проверки людей и груза. В Хабаровске уже снят с рейса первый гражданин Поднебесной, у которого нашли признаки смертельно опасного заболевания.

Елена Кот