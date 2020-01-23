Новости
ФСБ нашла источник писем о минировании
23 Январь 2020, 20:45
Триллионы Мишустина: где взять, куда деть
23 Январь 2020, 20:15
Госдума одобрила поправки к Конституции – список
23 Январь 2020, 20:00
Эксперты рассказали, как определить «умирающий» аккумулятор авто
23 Январь 2020, 19:40
Отраслевую систему оплаты труда Путин внедрит во все социальные сферы
23 Январь 2020, 19:20
Японцы опубликовали документы о переговорах по Курилам
23 Январь 2020, 19:00
Китайский вирус глазами россиян в Шанхае - видео
23 Январь 2020, 18:40
Учебно-курсовой комбинат АО «Восточный Порт» в 2019 году организовал обучение более 450 специалистов предприятия
23 Январь 2020, 18:33
Эксперт рассказал, стоит ли опасаться коронавируса из посылок AliExpress
Если с гражданами КНР, недавно приехавшими с Родины, рядовой приморец контактирует не так часто, то онлайн-покупки давно стали массовым явлением, сообщает DEITA.RU.
Одно из свойств коронавируса – его умение передаваться контактным путем, пишут «Известия». Если зараженный человек чихнул на предмет, осевшие капельки способны сохранять опасность, так как после увлажнения поверхности вирус перейдет обратно в активную форму.
Тем не менее, получателям товаров, приобретенных на площадках типа AliExpress, не стоит отказываться забирать с почты свои покупки.
«Дело в том, что обычно во внешней среде вирус живет всего несколько часов. Вероятность того, чтобы он мутировал и стал более устойчивым, крайне низка», – рассказала завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова.
Напомним, вспышка коронавируса в Китае уже привела к нескольким летальным исходом, заболевшие выявлены в различных государствах, идет речь о возможном объявлении эпидемии. На границе с КНР проходят тщательные проверки людей и груза. В Хабаровске уже снят с рейса первый гражданин Поднебесной, у которого нашли признаки смертельно опасного заболевания.
Елена Кот