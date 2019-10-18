Эксперт разрешил главный конфликт водителей

Данный вопрос бывает весьма актуальным на некоторых участках дороги, сообщает DEITA.RU.

Часто бывают ситуации, когда участнику движения необходимо повернуть и на светофоре активен соответствующий сигнал – стрелка направо, а водитель стоящего впереди автомобиля стоит под данной стрелкой, намереваясь двигаться прямо. Однако сигнал светофора пока ещё запрещает движение прямо, поэтому водитель вынужден ожидать, тем самым затрудняя движение направо. Ситуация довольна нередка в больших городах, и зачастую водители задаются вопросом – как же она решается законным путём?

Всё просто – в законодательстве РФ нет такого пункта ПДД, который бы чётко регулировал данную ситуацию, как сообщает портал «Проавтомасла». Однако согласно положениям Венской конвенции, а именно пункту номер десять двадцать третьей статьи, транспортное средство обязано в любом случае повернуть по направлению стрелки, если создаются помехи для автомобилей, ожидающих поворота сзади.

Венская конвенция имеет правовую силу выше, чем у законодательства РФ в вопросах ПДД, поэтому можно ориентироваться на её положения. Наказание в виде штрафа размером пятьсот рублей предусмотрено только в случае, если есть дополнительные знаки, в том числе и на дорожном полотне, которые оповещают, что движение предусмотрено исключительно по стрелке налево или направо.

Если же дополнительных знаков нет, решение о том, стоять под стрелкой или нет остаётся на совести конкретного автовладельца.

Софья Корф