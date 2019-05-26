Российские торговые сети начали под различными предлогами уклоняться от безналичных расчетов, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет URA.RU.

По словам руководителя информационно-аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова, представителей розничной торговли не удовлетворяет цена на услуги по приему безналичных платежей. Для некоторых компаний она становится неподъемной.

Отмечается, что для мелкого бизнеса комиссия за такие операции составляет от четырех до пяти процентов, тогда как крупные сети платят всего лишь по 1,5 процента. При этом отказаться от эквайринга невозможно, так как совсем недавно он стал обязательным.

Эксперт утверждает, что такой налог с оборота не могут выдержать все торговцы, поэтому продавцам приходится идти на разные хитрости. Например, они заявляют о массовом сбое аппаратуры и предлагают оплачивать покупки наличными средствами.

Екатерина Брязгунова