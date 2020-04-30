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Эксперт: Россию ждёт тяжёлый сезон лесных пожаров

пожар лес

Озвучен весьма тревожный прогноз

В России складываются условия, из-за которых в этом году в стране может пройти очень тяжёлый сезон лесных пожаров, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, уже в апреле количество происшествий стало внушительным и тревожным: оно превысило показатель за аналогичный период в прошедшие пять лет.

Учитывая, что синоптики прогнозируют в этом году очень жаркое лето, существует большая вероятность того, что в стране могут возникнуть пожары четвертого и пятого уровней опасности.

Таким образом, по словам Вильфанда, текущий год ожидается сложным и напряжённым с точки зрения пожароопасности.

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