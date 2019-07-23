Остановить в России потребкредитование – не значит убрать самый стрессовый момент в экономике России. Это не главный фактор, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Замедиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов предсказывает экономике страны в 2021 году рецессию в связи с растущим потребительским кредитованием. Нужно начать действовать сегодня, чтобы не усугубить ситуацию, нельзя медлить.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин при этом считает: банковская система в стране останется устойчивой даже с ростом потребительского кредитования. Нюанс в другом: если этот процесс резко остановится, финансовым рынкам грозит обвал.

Снижение потребкредитования на пять процентов в данный момент с нынешним балансом доходов и расходов допускать нельзя. Это лишит граждан части доступных услуг, а в экономике повлияет на два с лишним процентных пункта ВВП, говорит Куликов.

Анастасия Туркова