Эксперт сказал, через сколько метров после знака можно штрафовать

Многие водители заблуждаются насчет того, когда начинают действовать дорожные знаки, сообщает DEITA.RU.



Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, через сколько на самом деле начинают действие дорожные знаки, запрещающие парковку или ограничивающие скорость.

Так, эксперт опроверг распространённый миф о том, что штрафы выписываются только через несколько десятков метров. На самом деле, оштрафовать за превышение скорости могут и через пару сантиметров после установленного знака.

Елена Миронова