Эксперт сказал, что делать со взяткой для инспектора ГИБДД

Стоит ли давать взятку и как правильно отказать гаишнику – советы пригодятся всем водителям, сообщает DEITA.RU.



На дороге может случиться все, что угодно. Даже взятка инспектору ГИБДД. Прежде, чем рассуждать о том, когда взятку давать стоит, а когда – нет, стоит вспомнить о том, что это уголовно наказуемое преступление.

Однако иногда в интересах самого водителя пойти на такое преступление. Попробовать договориться можно, если вы очевидно нарушили правила, и вас ждет серьезное наказание – например, лишение прав. Если взятки не избежать рекомендуется давать ее подальше от патрульной машины и свидетелей. Деньги надо отдавать незаметно.

Но в большинстве случаев давать взятку не рекомендуется. Ее часто требуют инспекторы, которые ставят перед собой задачу заработать побольше. Если вы ничего не нарушили, то стоит незаметно включить диктофон или регистратор – записи помогут вам сохранить деньги.

Елена Миронова