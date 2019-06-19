Курганскую область хотят объединить с Тюменской, сообщает DEITA.RU. Необходимость такого шага обосновал временно исполняющий обязанности главы Курганской области Вадим Шумков исключительно экономическими соображениями.

Институт региональной экспертизы цитирует политика, которому предстоит уже в сентябре побороться за кресло губернатора. Так, по словам Шумкова, единственная причина, почему регионам необходимо объединиться, — экономическая целесообразность.

Курганская область — один из беднейших регионов России. Если удастся объединить ее с Тюменью, Курганская область от объединения только выиграет.

Напомним, на данный момент Курганская область занимает 75-ю строку рейтинга по среднедушевому доходу, в который входят 85 российских регионов. В среднем жители области живут на 18,7 тысячи рублей. При этом за 2018 год они снизились на 3,2 процента. Значительную часть областного бюджета составляют различные дотации. А иначе никак: без них региону не выжить в первую очередь из-за того, что доходы составили 24,5 миллиарда рублей, а расходы — 45,6 миллиона рублей.

По данному предложению высказался сопредседатель экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергей Журавский. По его мнению, желание объединить регионы — это показатель неблагополучия большинства российских регионов. «Желание властей отстающих областей с лидирующими понятно, — уверяет Журавский. — Однако есть мнение, что в случае объединения регионы-доноры просто-напросто не смогут справиться с нагрузкой.

Также Журавский отметил, что в результате присоединения уровень жизни в отстающих регионах может еще больше упасть, так как вчерашние областные центры превратятся в уездные городки N. Эксперт напомнил, что объединение может ждать следующих российских регионов: Сахалина и Приморский край, Самарскую и Ульяновскую область.

Екатерина Брязгунова