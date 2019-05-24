Эксперт считает, что фотофиксация не усложнит процедуру техосмотра, сообщает DEITA.RU. Аргументирует позицию председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Вводится госконтроль за исполнением определенных требований операторами, производящими техосмотр. Диагностические карты теперь нужно будет оформлять в электронном в виде с электронной же подписью техэксперта, который производил диагностику. В течение года эти правила вступят в силу.

Для граждан ничего не изменится и не усложнится, трудности могут возникнуть у предоставляющих услугу: провести техосмотр формально теперь нельзя. Контроль за этим усилится. Теперь они обязаны организовать фотофиксацию процесса, чтобы подтвердить факт проверки и отсутствие нарушений, поломок у авто. При этом правительство рассчитывает, что стоимость техосмотра особенно не возрастет.

Анастасия Туркова