Новости
Названы 3 способа быстро открыть двери авто зимой
20 Ноябрь 2019, 02:45
ГИБДД остановили за тюнинг: как не лишиться прав
20 Ноябрь 2019, 02:00
Эксперт сказал, как купить квартиру и не попасть к мошенникам
20 Ноябрь 2019, 01:15
Врачи сказали, на сколько подорожают справки для водителей
20 Ноябрь 2019, 00:30
Серьезное ДТП произошло в столице
19 Ноябрь 2019, 23:45
Что ожидать от погоды в среду, сказали синоптики
19 Ноябрь 2019, 23:29
Владельцев животных ждут внеплановые проверки
19 Ноябрь 2019, 23:15
Обязательный ЕГЭ вводят в России
19 Ноябрь 2019, 22:45
Эксперт сказал, как купить квартиру и не попасть к мошенникам
Эксперт сказал, как купить квартиру и не попасть к мошенникам
Особое внимание надо обратить на 3 пункта договора, сообщает DEITA.RU.
Покупка квартиры на вторичном рынке – иногда опасная затея. Особенно, если не брать с собой юриста. Опытный риелтор рассказал, на какие 3 пункта договора надо обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников.
Прежде всего, требуйте указывать реальную цену квартиры. По закону продавец обязан уплатить налог с продажи недвижимости, которая была в собственности менее 5 лет. Для этого и просят в договоре указывать заниженную цену. Но такие квартиры являются самыми опасными – прошлый владельцы могут объявиться и потребовать жилье назад. Тогда продавец возместит вам только ту сумму, которая указана в договоре.
Также надо проследить, чтобы к моменту продажи в квартире не было прописанных людей. Продавец может пообещать выписать их позже – когда будут деньги. Но может и забывать выписать родственников. Тогда вам придется долго и через суд решать этот вопрос.
Третье, на что надо обращать внимание – точная опись каждого предмета обстановки, если вы покупаете квартиру с мебелью и техникой.
Елена Миронова