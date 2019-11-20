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Эксперт сказал, как купить квартиру и не попасть к мошенникам

квартиры

Эксперт сказал, как купить квартиру и не попасть к мошенникам

Особое внимание надо обратить на 3 пункта договора, сообщает DEITA.RU.

Покупка квартиры на вторичном рынке – иногда опасная затея. Особенно, если не брать с собой юриста. Опытный риелтор рассказал, на какие 3 пункта договора надо обратить внимание, чтобы не стать жертвой мошенников.

Прежде всего, требуйте указывать реальную цену квартиры. По закону продавец обязан уплатить налог с продажи недвижимости, которая была в собственности менее 5 лет. Для этого и просят в договоре указывать заниженную цену. Но такие квартиры являются самыми опасными – прошлый владельцы могут объявиться и потребовать жилье назад. Тогда продавец возместит вам только ту сумму, которая указана в договоре.

Также надо проследить, чтобы к моменту продажи в квартире не было прописанных людей. Продавец может пообещать выписать их позже – когда будут деньги. Но может и забывать выписать родственников. Тогда вам придется долго и через суд решать этот вопрос.

Третье, на что надо обращать внимание – точная опись каждого предмета обстановки, если вы покупаете квартиру с мебелью и техникой.

Елена Миронова

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