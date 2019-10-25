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Эксперт сказал, как не стать жертвой популярных автоподстав
Всего несколько простых правил обезопасят вас, сообщает
DEITA.RU.
Автоподставы до сих пор распространены на российских дорогах. Однако не все водители знают, как обезопасить себя. Эксперт поделился советами – как предупедить попадание в три популярные схемы автоподстав.
Первая автоподстава – сбитый пешеход. Подставщик просто выпрыгивает из-за припаркованных авто прямо на капот.
Защита – установить себе регистратор. Это убережет вас от подобных происшествий. А если пешеход все же оказался на вашем капоте, сразу вызывайте ГИБДД и Скорую – мошенник сам сбежит с места преступления.
Второй тип подставы – на парковке. Тут мошенники работают в паре. Один просит вас выйти из машины, а второй залезает в салон и обчищает его.
Защита – всегда закрывать машину, даже если выходите на минутку.
Третий тип – резкое торможение. Машина перед вами откатывается назад или резко тормозит. И виноват тот, кто сзади.
Защита – установить регистратор. Запись видео поможет доказать вашу невиновность.
Елена Миронова