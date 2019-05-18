Бюджет на отпуск должен состоять из суммы всех возможных расходов, к которой прибавлена еще треть от этой суммы, сообщает DEITA.RU. Такое мнение высказал финансовый эксперт, заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров журналисту «РИА Новости».

Планируя отпуск, нужно посчитать, сколько средств уходит на перелет, визы, трансфер, оплату гостиницы, страховку и так далее. После того, как сумма получена, к ней нужно прибавить ровно треть — это и есть весь бюджет заграничной поездки, в котором можно расслабиться и не считать каждую копейку.

По словам эксперта, такая сумма позволит туристу делать спонтанные покупки и не потратить лишние средства в отпуске.

Отмечается, что тратиться на отпуск заемные средства не рекомендуется, поэтому есть смысл начинать копить на отдых за шесть-девять месяцев до отпуска.

Екатерина Брязгунова