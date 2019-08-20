Новый экономический кризис в России может грянуть уже летом 2020 года, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделали эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Возможный кризис будет выражаться в падении ВВП, резком росте инфляции и, конечно же, в бюджетных трудностях. По мнению специалистов, кризис стал возможным из-за того, что Соединенные штаты развязали войну с Китаем.

В докладе «Деловая активность российской промышленности в июне-июле 2019 года» указано, что к 2020–2021 году с того времени, как отечественная экономика справлялась с глобальным кризисом, пройдет не менее двенадцати лет. Этот временной промежуток считается средним между моровыми рецессиями.

Напомним, предыдущий финансово-экономический кризис наблюдался в России в 2009 году. На тот момент, как поясняют аналитики, падение ВВП превысило 7,5 процента.

Екатерина Брязгунова