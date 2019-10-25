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Эксперт сказал, кому нужны ворованные данные клиентов Сбербанка
Помимо мошенников слитые в Сеть базы данных нужны еще одной
категории людей, сообщает DEITA.RU.
Аналитик портала BankoDrom.ru Вячеслав Путиловский рассказал, кто на самом деле заинтересован в использовании похищенных баз данных клиентов Сбербанка. Напомним, кредитная организация во второй раз за месяц столкнулась с воровством и дальнейшей продаже данных миллионов клиентов.
Как пишет Ura.ru, эта информация нужна, помимо мошенников, еще и интернет-компаниям. Например, тем, которые торгуют товарами или услугами и хотят вычислить точную целевую аудиторию. Людям из таких баз данных, как правило, и поступают звонки рекламного характера.
Елена Миронова