Эксперт сказал, кому нужны ворованные данные клиентов Сбербанка

Помимо мошенников слитые в Сеть базы данных нужны еще одной категории людей, сообщает DEITA.RU.



Аналитик портала BankoDrom.ru Вячеслав Путиловский рассказал, кто на самом деле заинтересован в использовании похищенных баз данных клиентов Сбербанка. Напомним, кредитная организация во второй раз за месяц столкнулась с воровством и дальнейшей продаже данных миллионов клиентов.

Как пишет Ura.ru, эта информация нужна, помимо мошенников, еще и интернет-компаниям. Например, тем, которые торгуют товарами или услугами и хотят вычислить точную целевую аудиторию. Людям из таких баз данных, как правило, и поступают звонки рекламного характера.

Елена Миронова