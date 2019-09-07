Эксперты связывают это сразу с несколькими явлениями, сообщает DEITA.RU.



В России цены на бензин могут снова вырасти. Предполагается, что цены пойдут вверх в сентябре. По разным данным, рост составит от 5 до 12%. Такую информацию опубликовало издание «Бизнес-класс».

В УФАС по Пермскому краю отметили, что рост цен на бензин связан с несколькими причинами. Одна из них – инфляция в экономике. Кроме того, на цены влияет и то, какие налоги платят нефтяники. Примерно 60% цены каждого литра – это различные налоги и акцизы.

Елена Миронова