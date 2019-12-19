Эксперт сказал, стоит ли откладывать покупку авто на новый год

Раньше люди ждали начала года, чтобы купить новенький автомобиль с прошлогодней датой выпуска, сообщает DEITA.RU.



Конец 2019 года все ближе, и люди, планирующие купить автомобиль в ближайщее время, задумываются – ждать нового года или брать авто сейчас. Эксперт портала «Автовзгляд» рассказал, как быть.

Еще несколько лет назад россияне предпочитали покупать новые автомобили в первые месяцы после нового года. Тогда дилеры скидывали цены на автомобили, выпущенные в прошлом году. Однако сейчас скидок вряд ли удастся дождаться – слишком много стало факторов для роста цен на авто.

Среди них увеличение утильсборов на 111% и так и не оклимавшаяся экономика после 2014 года. Кроме того, не стоит забывать о ежегодном росте цен на 3-4% из-за инфляции.

Эксперты рекомендуют не ждать, а покупать машину прямо сейчас, если есть возможность.

Елена Миронова